Plan 58 appartementen Wolfskamerweg Vught aangepast; deel bezwaren weggenomen

Apparte­ment in hartje Den Bosch groten­deels verwoest door brand na omvallen BBQ

DEN BOSCH - Een appartement in de Minderbroedersstraat in het centrum van Den Bosch is zaterdagavond zo goed als uitgebrand. De brand begon volgens de brandweer op een balkon aan de achterkant van het pand nadat een BBQ omviel.

2 april