Plan: zittend carnaval vieren in kroeg met tijdslot, en toegangskaart (en mondkapje)

Run op tijdelijke woningen zorgt voor vertraging op Groote Wielen

ROSMALEN - De vraag naar tijdelijke woningen in Nederland is zó groot dat er dit jaar niet heel erg veel zullen verrijzen in de Groote Wielen. Dat was wel de bedoeling, maar het leeuwendeel van de ruim 200 geplande woningen wordt in 2023 geplaatst.

24 januari