Politie brengt beschonken jongeman in Den Bosch naar huis en laat notitie op keukentafel achter

Jan wist meteen: ‘Met haar ga ik trouwen’

29 mei DEN BOSCH – Het is zomer in Nederland. De kalender geeft het jaar 1957 aan en Jan Kock, een boerenzoon uit het Achterhoekse Wijnbergen, besluit samen met zijn neef Wim naar een dansgelegenheid in het nabijgelegen Kilder te gaan. Eenmaal binnen kijkt hij de zaal in. En daar, precies aan de andere kant van de ruimte, staat een meisje. Hij weet meteen dat zij zijn vrouw gaat worden.