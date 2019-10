Politie in verlegenheid gebracht door sticker op motor van agent bij boerenprotest in Den Bosch: ‘Ik rem niet voor Klaver’

Bevrijding 75 jaar Kilt en baret van Britse bevrijder na 75 jaar weer terug in Vught

11:52 VUGHT - Komend vanuit Sint-Michielsgestel stuitte bevrijder George Sands op 26 oktober 1944 op het eerste concentratiekamp, ‘SS-Konzentrationslagers Herzogenbusch’. Sands was 27 jaar oud en sergeant in de Schotse Queens Own Cameron Highlanders. Vijfenzeventig jaar later staan zoon Richard en kleinzoon Spencer op dezelfde plek mét in hun handen een bijzonder cadeau.