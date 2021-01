Politie schiet man (32) neer die met mes bureau in Den Bosch probeert binnen te dringen

Dode Helvoirt is 71-jarige man zonder vaste woon- of verblijf­plaats

12 januari HELVOIRT - De politie heeft de identiteit vastgesteld van de overledene die zondag is gevonden in de bossen langs de Oude Bossche Baan in Helvoirt. Het gaat om een 71-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.