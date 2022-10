Problemen bij leerlingenvervoer in Den Bosch: busjes speciaal onderwijs te laat bij school

Zoektocht naar Hebe (10) en begeleider houdt Brabant in de greep: dit weten we tot nu toe

De hele dag wordt er al met man en macht gezocht naar de vermiste Hebe (10) uit Vught en haar begeleider Sanne (26). Zij zijn sinds maandagavond spoorloos. Hebe heeft een beperking en heeft 24 uur per dag hulp nodig waardoor de zorgen over haar vermissing groot zijn. Dit weten we tot nu toe.

18 oktober