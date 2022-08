Rechtspsycholoog schreef boekje over flatmoord Rosmalen: ‘Deze man had nooit veroordeeld mogen worden’

Op 10 april 2000 werd in een flat aan de Herman Moerkerklaan in Rosmalen het levenloze lichaam van de 37-jarige Regi van den Hoogen gevonden, badend in het bloed. De politie was gebeld door haar vriend. Die werd dik vier jaar later veroordeeld wegens doodslag. Drie jaar later bevestigde het gerechtshof in Den Bosch het vonnis. De ernstig schizofrene man kreeg tbs opgelegd. Met dat stempel op zijn voorhoofd verbleef hij in een psychiatrisch ziekenhuis in Brabant.