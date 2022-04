Recordpoging: molenaars laten zaterdag honderden molens uur tegelijk draaien

De teller van het aantal wind- en watermolens dat meedoet loopt tegen de negenhonderd, zo becijfert het Gilde van Vrijwillige Molenaars. En zelfs vijftien molenaars over heel de wereld ondersteunen het initiatief, sommige staan er midden in de nacht voor op.

Het gilde doet de recordpoging in het kader van zijn 50-jarig bestaan en heeft 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar. In deze regio doen ook verschillende molens, mee waaronder die in Rosmalen, Vinkel, Schijndel en Hurwenen.

Waardevol erfgoed

Nu zijn er nog voldoende vrijwillige molenaars. Maar de vraag is of dat voor de toekomst ook haalbaar is. Veel molenaars zijn al wat op leeftijd en het blijft een vak dat best wat fysieke kracht vergt. Het gilde hoopt daarom dat deze jubileumactiviteit mensen enthousiast maakt om vrijwillige molenaar te worden op een wind- of watermolen.

Rosmalense standerdmolen

Eén dag per week geeft de Rosmalense standerdmolen haar geheimen prijs aan Geertjan Scholte. De 61-jarige Rosmalenaar is leerling-molenaar en leert het vak van de meester, plaatsgenoot Frans Hollander (66). Die behaalde in 2011 zijn diploma en draaide vanaf die tijd mee in de molen.

Voor je je molenaar mag noemen is een lange weg te gaan weet ook Scholte, die net een maand in opleiding is. Hij raakte jaren geleden tijdens een open dag op de Rosmalense molen enthousiast voor het molenaarsvak.

De Rosmalense molen staat al bijna 300 jaar op deze plek en is volgens Hollander tot kort na de oorlog nog in gebruik geweest. Maar daarna verloor ze net als de meeste molens snel zijn functie. Hoewel steeds meer molens graan gaan malen, is dat voor de Rosmalense molen helaas niet weggelegd. Omdat er intussen te veel huizen en bomen staan in de wijk Molenhoek, is er meestal te weinig wind. Van december tot april is het mogelijk om graan te malen in de Rosmalense molen, want dan hebben de bomen nog geen blad.