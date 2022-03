Reislustige Floortje Dessing bezoekt Den Bosch voor opnames ‘Verborgen Verleden’

Wie waren hun voorouders en wat deden ze? Om daar achter te komen, gaan de hoofdpersonen onder wie Hans Kesting en Huub Stapel op reis. Soms ver terug in het verleden, soms dichterbij. ,,Vooral via de kant van haar moeder heeft Floortje een verleden met Den Bosch’’, zegt een medewerker van het programma over Dessing die is geboren in Heemstede.

Apotheek Albers

Haar familiegeschiedenis is er een ‘vol uitzonderlijke figuren en gebeurtenissen’. Komt ze er in het programma achter wie haar biologische opa is? En hoe zit dat nou precies met Den Bosch? Om niet teveel te verklappen wil de medewerker alleen vertellen dat er tv-opnames zijn gemaakt in het stadhuis en even verderop in het pand aan de Markt waar apotheek Albers is gevestigd. De oorsprong van het huis gaat terug tot de 15e eeuw, toen het is herbouwd na de grote stadsbrand van 1419. In de eeuwen daarna is het meermalen herbouwd.