Restaurants op de bon omdat terrassen niet op tijd leeg zijn: 'Ik ben woedend, agenten hadden niet eens mondkapje op’

Graafwerk­zaam­he­den op de Parade. Wat heeft dat opgeleverd?

17 juni DEN BOSCH - Het zal een aantal terrasbezoekers op de Parade ontgaan. En misschien vinden ze het niet interessant. Maar ze zitten bovenop de geschiedenis. Want het plein is een beschermd archeologisch monument. Dat is te zien tijdens een expositie in grand café Silva Ducis waar wordt ingehaakt op de Archeologiedagen.