Ring van menselijk buikspek trekt aandacht in Design Museum Den Bosch

Schade in Zuiderpark is na Boulevard minstens 27.500 euro: ‘Park ongeschikt voor grote evenemen­ten’

9 oktober DEN BOSCH - Theaterfestival Boulevard heeft afgelopen zomer minstens 27.500 euro schade veroorzaakt in het Zuiderpark. Dat blijkt volgens Helmus Boons, voorzitter van de stichting Boom en Bosch uit een gemeentelijke inventarisatie van de schade: ,,Dit is het bewijs dat dit park ongeschikt is voor grote evenementen.’’