Roep om snelle aanpak rotonde zwelt aan na zwaar ongeluk in Vught: ‘Het is levensgevaarlijk hier’

Herrie en gebakkelei over Har­ley-Davidson­dea­ler duren voort: ‘Deze zomer was het weer onhoudbaar’

DEN BOSCH - ,,De zomer was de situatie onhoudbaar, net als de afgelopen twee jaar ’’. Dat zegt Leo Louvet namens wijkvereniging De Herven over geluidsoverlast die zou worden veroorzaakt door klanten van de Harley-Davidson-dealer aan de Bossche Hervensebaan. De wijkvereniging, de dealer en de gemeente gaan in hoger beroep bij de Raad van State.

26 september