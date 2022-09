Rosmalense 'Prinsjesdagkapper' Jesse: 'De minister had te weinig tijd, ik kon alleen haar hoedje plaatsen’

‘Gemeente behandelt ons als kleuters’; harde kritiek van Bossche duurzaam­heids­clubs

DEN BOSCH - Het enthousiasme was aanvankelijk groot, maar inmiddels loopt de verduurzaming van Bossche wijken vertraging op. Reden is bonje tussen duurzaamheidsclubs en de gemeente. Met name in Hintham is de irritatie over de houding van de gemeente Den Bosch groot. ,,Ze doen alsof we kleuters zijn”.

17 september