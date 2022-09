Schieten met gelballetjes: politie waarschuwt voor ‘levensgevaarlijke situaties’

Avans Hogeschool adviseert internatio­na­le studenten: ‘Kom niet hierheen als je geen kamer hebt’

DEN BOSCH - Internationale studenten die (nog) geen kamer hebben, kunnen maar beter niet naar Avans Hogeschool in Den Bosch, Breda en Tilburg komen. Dat advies geeft de onderwijsinstelling zélf nadat vorig jaar ruim tachtig studenten uit allerlei landen een beroep moesten doen op de gastvrijheid van Brabanders en soms gedwongen in hotels of op campings sliepen.

24 augustus