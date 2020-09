Schietpartij in Den Bosch: man gewond naar ziekenhuis gebracht, politie zoekt dader

DEN BOSCH - Bij een schietpartij op de Pizarrostraat in Den Bosch is maandagavond rond 20.40 uur een man gewond geraakt. Hij is met een of meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Een deel van de straat is afgezet met linten voor onderzoek van de forensische recherche. Opvallend is dat in een garagedeur, die net buiten de afzetting valt, een aantal gaten zitten. Het is nog niet duidelijk of het kogelgaten zijn.

Ruzie tussen jongeren

Volgens de politie zou er een ruzie op straat zijn geweest, waarbij het slachtoffer beschoten werd in de omgeving van de Pizarrostraat. Daarbij waren een aantal jongeren betrokken. ,,Er is nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding en toedracht. Daarvoor zoeken we dringend getuigen”, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Brabant.

De politie is op zoek naar de schutter in de omgeving en bekijkt of er in de buurt bruikbare beelden zijn van beveiligingscamera's. Ook worden er getuigen gehoord.

Later meer.

Volledig scherm Kogelgaten in garagedeur na schietpartij in Den Bosch. © Persburo Sander van Gils

Volledig scherm Schietpartij Den Bosch, politie zoekt in omgeving naar de dader. © Persburo Sander van Gils