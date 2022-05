Seksclub Julia Bar is (voorlopig) gered: nieuwe eigenaar laat Henny en haar meisjes nog jaren zitten

Miljoenen­deal: Libéma aast op grond Brabanthal­len

DEN BOSCH - De Brabanthallen, Mainstage, 1931. Allemaal eigendom van Libéma. Maar alleen de gebouwen, de grond niet. Dat kan veranderen, want de gemeente Den Bosch wil de grond aan Libéma verkopen. Vijf vragen over deze grondverkoop, waarmee minstens 16 miljoen euro is gemoeid.

22 april