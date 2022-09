Sensoren bij spuisluis stuk: water loopt weg uit de Aa en Dieze

Een tip na oproep in Opsporing Verzocht over Bossche­naar die is mishandeld in Drakenfon­tein

DEN BOSCH - Welgeteld een tip. Dat is de voorlopige opbrengst van de oproep dinsdagavond in Opsporing Verzocht over een mishandeling vlak bij het station in Den Bosch. In de nacht van 16 op 17 april werd een Bosschenaar (19) zo hard geslagen dat hij daarbij een kaak brak en bewusteloos raakte.

14 september