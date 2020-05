Shell tankstation in Den Bosch onklaar gemaakt door actievoerders

DEN BOSCH - Het Shell tankstation aan de Vlijmenseweg in Den Bosch is dinsdagochtend onklaar gemaakt met behulp van fietssloten. Dat beweert de actiegroep Code Rood op Twitter. Medewerkers van het tankstation bevestigen het voorval, maar kunnen verder niks melden. Het tankstation is inmiddels gewoon in gebruik.

,,We zullen Shell moeten ontmantelen. En dat is handwerk. In Den Bosch werd in de vroege ochtend het Shell tankstation aan Vlijmenseweg tijdelijk buiten gebruik gesteld met - hoe passend - fietssloten,” postte de actiegroep 's ochtends op Twitter.

Onder de noemer #ShellMustFall voert de groep vandaag actie tegen de multinational, die zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt.

Klimaatakkoord van Parijs

Bij Shell respecteren ze het recht en de vrijheid om te demonstreren, mits dit op een veilige en wettige manier gebeurt. ,,In dit geval is het spijtig dat stationshouders, medewerkers en klanten van de tankstations gedupeerd worden", zegt een woordvoerder. ,,Bij vernieling doen we vanzelfsprekend altijd aangifte bij de politie.”

Verder laat Shell weten dat ze een strategie hebben die het Klimaatakkoord van Parijs steunt. ,,In die zin hebben we dus hetzelfde doel als de actievoerders, we verschillen echter van mening over de weg ernaartoe.”

Aan de andere kant van het land, in Groningen, zijn ook vier tankstation onklaar gemaakt op dezelfde wijze. De politie doet sporenonderzoek en kijkt camerabeelden uit om zicht te krijgen op de daders.