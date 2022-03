Slachtoffer steekpartij Rosmalen (22) werd na ruzie neergestoken met bestekmes door tienermeisje

Geschiede­nis met een kop koffie en een biertje: ‘Dit moet een hit worden’

DEN BOSCH - Geweldig nieuws voor de liefhebber: in De Knillispoort in Den Bosch is het Bosch Historisch Café gestart. Lekker laagdrempelig, met een kop koffie en een biertje erbij. Het café moet elke maand een historische hit worden.

