Sneeuw in mei: lokale onweersbuien trekken over Brabant

De grootste band van Brabant zingt ‘Iedereen is van de wereld’: ‘Goed om stil te staan bij de vrijheid’

4 mei DEN BOSCH - De grootste band van Brabant is de Freedom Band. Tientallen muzikanten spelen in het kader van Bevrijdingsdag één lied: Iedereen Is Van De Wereld van The Scene. In Den Bosch, met het vrijheidsvuur op de achtergrond, speelde de gelegenheidsformatie het nummer voor de opnames van een video die op Bevrijdingsdag te zien is.