Sneller woningbouw mogelijk als basisschool Vught tijdelijk verhuist

Het idee om de Baarzenschool in te zetten als tijdelijke locatie voor de Lichtstraat en/of het kinderdagverblijf én het gebied van de Hertog van Brabantschool zo snel mogelijk te ontwikkelen tot woningen en sportzaal, kwam donderdagavond tijdens de raadsvergadering van PLV’er Joris Vrensen. „Aangezien de behoefte aan sociale huur en koopwoningen in Vught erg hoog is en in de woonvisie 2021-2025 de ambitie is opgenomen om voor 2030 minimaal tweeduizend woningen te realiseren”, verklaarde hij.