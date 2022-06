Speciaal onderwijsschool Kentalis Talent Vught vierde keer op rij ‘excellent’; totaal zes excellente scholen in de regio

SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Kentalis Talent in Vught kreeg maandag voor de vierde keer op rij het predicaat Excellente School van de onderwijsinspectie. Kentalis Talent is een school voor speciaal onderwijs en werkt nauw samen met de reguliere basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel, eveneens een Excellente school.

Directeur Susan Zant van Kentalis Talent is trots op haar team. ,,Wij gaan voor het best passende onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen.” Dat kan volgens haar op een speciaal onderwijsschool zoals Talent maar voor sommige kinderen op een reguliere basisschool zoals De Bolster in Sint-Michielsgestel. ,,Het blijft maatwerk, waarin ouders een belangrijke rol hebben en de best mogelijke plek voor hun kind omarmen.”

Beste van twee werelden

De samenwerking tussen beide scholen maakt Kentalis Talent ‘excellent’. ,,Het maakt niet uit of je doof, slechthorend of geen van beiden bent. Op De Bolster is er vanuit Kentalis Talent ondersteuning voor de dove/slechthorende leerling, zoals een logopedist en een docent Nederlandse Gebarentaal. Ook krijgt de leerkracht ondersteuning en delen we onze kennis en expertise. Kinderen krijgen zo het beste van twee werelden.”

Een mooi voorbeeld van dit zogenaamde inclusieve onderwijs in de dagelijkse praktijk is volgens haar dat er op de school een ‘gebaar van de week’ is. ,,En iedereen vindt dat heel gewoon. Zoals het ook hoort.”

Mariet Thalens, jurylid Excellente Scholen, dat het beroemde blauwe koffertje met onder andere een vlag uitreikte, was eerder op de ochtend in Sint-Michielsgestel waar De Bolster ook het predicaat Excellente School kreeg. In totaal kregen veertien primair onderwijs scholen dit predicaat, waaronder acht voor speciaal onderwijs.

Andere excellente scholen in de regio

In deze regio gaat het ook nog om: de basisscholen De Touwladder in Sint-Michielsgestel en de Herman Jozef in MIddelrode, de Brug in Zaltbommel (voortgezet praktijkonderwijs) en Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel.



