Stapelbedden gespreid voor 200 Oekraïense vluchtelingen: ‘We moeten waarschuwen voor het luchtalarm’

In Boxtel en Vught valt helemaal niets te kiezen, maar dat weet niet iedereen

BOXTEL/VUGHT - Geen flyerende politici op straat, geen rij voor het stemlokaal, geen gigantisch groot onhandig papier met alle kandidaten erop en geen rood stempotloodje mee naar huis. Er zijn, in tegenstelling tot in de rest van Nederland, geen gemeenteraadsverkiezingen in Vught en Boxtel. Maar dat is niet bij iedereen bekend.

16 maart