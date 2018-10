Steenrijke Marijcke van Oss verruilt villa in Nuland tijdelijk voor klein rijtjeshuis: We hebben hier alles maar dan in kabouterformaat

NULAND - ,,In principe hebben we hier alles wat we thuis ook hebben, maar dan in kabouterformaat." De steenrijke Marijcke van Oss uit Nuland, haar zoon Mark en chihuahua Marcus ruilden voor het SBS 6-programma Steenrijk Straatarm voor een week van huis met een gezin uit Didam. Een gezin met een heel wat kleiner huis. En dat is wennen.

Marijcke woont in Villa Maasdonk in Nuland. Het gigantische pand telt 52 kamers, 14 wc's, een zwembad, privé kok, fontein in de voortuin en heeft maar liefst 9900 vierkante meter aan grond. Haar vermogen bouwde ze op samen met haar onlangs overleden man Martin door het verkopen van exclusieve woninginrichting en het geven van evenementen in hun eigen huis, wat eerst een klooster was.

In Steenrijk Straatarm ruilen twee gezinnen voor een week met elkaars leven. Een doorgaans arm gezin brengt een week door in een riante villa en een doorgaans rijk gezin brengt een week door in een kleiner huis met minder budget.

Ogen uit kijken

Dat budget was ook voor Marijcke wel even wennen. Normaal komt ze rond met 1300 euro per week, nu moest ze het doen met 100 euro. Dat is even slikken, ook voor zoon Mark: ,,Met één keer op stap gaan ben ik het driedubbele al kwijt". Toch gaat het tweetal er prima mee om, sterker nog: ,,We doen het gewoon met 50 euro!". In tegenstelling tot Marijcke en Mark is de familie Witjes blij verrast met hun bestedingslimiet van 1300 euro. ,,Wat moet je toch met zoveel geld?" Het eerste wat daarvan gekocht wordt? Speelgoed voor de kinderen, 100 euro per kind. ,,We doen dit ook vooral voor de kinderen. We willen ze eens iets anders dan 'nee' verkopen", aldus Cynthia.

Volledig scherm Cynthia, Silvia, Marijn en Liam arriveren bij hun nieuwe huis © SBS 6/Steenrijk Straatarm

De familie Witjes uit Didam bestaat uit Cynthia, Silvio en zoontjes Marijn en Liam. Thuis creëerden zij met weinig een eigen paradijsje, ze komen rond van het kleine inkomen van Silvio. ,,Bijna al onze spullen hebben we via Marktplaats. Je wordt creatief met weinig geld en we gaan nooit op vakantie." Ze kijken hun ogen uit als ze arriveren bij de villa in Nuland. ,,We zijn al onder de indruk van de oprijlaan met die fontein. Eenmaal binnen weet je gewoon niet welke kant je op moet", zegt Cynthia terwijl ze verbaasd om zich heen kijkt. ,,Ik durf niks aan te raken". De volgende dag volgt meteen een poolparty met champagne én dj, die Mark ook nog even voor het gezin regelde.

Dichterbij elkaar komen

Marijcke en Mark vermaken zich ondertussen op een heel andere manier in het huis in Didam. Maar vermaken doen ze zich sowieso. Mark: ,,Normaal gaan we alleen maar zakelijk met elkaar om, het is fijn om elkaar nu eens in een privésetting te leren kennen." Zo wordt er gezellig samen gegeten, gekookt, gepicknickt en gaan ze samen 'diamond painten', de grote hobby van Cynthia. ,,Deze tijd samen is goed, we komen echt dichterbij elkaar. We genieten altijd al van elke dag maar nu genieten we ook samen."

Volledig scherm Marijcke en Mark op de fiets © SBS 6/Steenrijk Straatarm

Dichterbij elkaar komen geldt overigens voor beide gezinnen. Ze hebben dan ook een gemeenschappelijke deler. Marijcke verloor haar zwaar gehandicapte dochter Tamara. Ze werd niet ouder dan 19. Daarna verloor ze ook nog haar zoon Martijn. ,,Hij kwam om door zinloos geweld tijdens een avondje stappen. Hij was pas 25." Cynthia vindt het vreselijk om te horen. ,,Wat ontzettend heftig en wat een respect heb ik voor deze mensen. Ik kan me ook wel voorstellen hoe het voelt om voor een gehandicapt kind te zorgen." Silvio en zoon Liam hebben beide het 22Q11 syndroom wat niet alleen je spieren, maar ook je hart, oren en ogen aan kan tasten. Vooral Liam is zwaar getroffen. ,,Liam zal uiteindelijk in een rolstoel terechtkomen. Hij is op zijn jonge leeftijd al 4 keer gereanimeerd en heeft al teveel meegemaakt", vertelt Cynthia met tranen in haar ogen.

Symbool voor de liefde

In de kapel bij het huis van Marijcke vieren Cynthia en Silvio toch ook nog feest. Ze zijn namelijk 7 jaar getrouwd en Silvio geeft zijn vrouw daarom een mooi sieraad. Dat roept de nodige tranen op, wat nog iets heviger wordt als een zangeres haar entree maakt. ,,Ik hou zo veel van jou en wil je nooit meer kwijt. Dit cadeau is een symbool voor onze liefde."

Iedereen gaat uiteindelijk met ongeveer dezelfde gedachte weer naar het eigen huis. Alhoewel Marijcke en Mark één ding al wel wisten: ,,Geld maakt alles makkelijker, maar je wordt er niet persé gelukkiger van." En zoals Cynthia het mooi besluit: ,,Liefde gaat toch voor alles. Dan maakt het niet hoeveel geld je hebt. Als je elkaar hebt, ben je rijk."