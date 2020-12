Sterk, slim en onafhankelijk. Maar toch werd Ester mishandeld door haar eigen man

Compleet vernieuwd Aqua Fun in Sportiom is klaar voor heropening, maar wannéér die is, is de vraag

6:50 DEN BOSCH - Net voor de kerstvakantie zou het volledig vernieuwde Aqua Fun van Sportiom in Den Bosch weer open gaan, maar de coronamaatregelen gooiden roet in het eten. In spanning wachten ze bij het zwembad nu af of de deuren in januari open kunnen, want ze zijn er inmiddels méér dan klaar voor.