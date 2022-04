Tekort aan personeel én materiaal; 4500 gasten ‘Asperges in het veld’ afgebeld

Het evenement Asperges in het veld zou van 12 mei tot en met 6 juni plaatsvinden op het veld van kwekerij Verhoeven in Cromvoirt en had de opmaat moeten zijn naar een drukke zomer, boordevol pop-up restaurants en andere creatieve, culturele en culinaire events voor zowel particulieren als bedrijven. ,,Maar met pijn in ons hart en een knoop in onze maag, hebben we vandaag iedereen af moeten bellen”, vertelt organisator Frank de Bot. ,,Het is een drama.”