Test met statiegeldbekers tijdens Jazz in Duketown geslaagd: ‘Het is megagoed bevallen’

‘Draak’ eet oude versleten brug over Drongelens Kanaal in Cromvoirt snel op

CROMVOIRT - Fietsroute 33 via de brug over het Drongelens Kanaal tussen Cromvoirt en Den Bosch eindigt woensdag abrupt voor Mery en Edward Middelkoop. ,,We hebben net aan de slopers gevraagd of ze al bijna klaar zijn. Dan kunnen we hier weer het water over”, zegt Edward. ,,Nu is het of zwemmen of omrijden geblazen.”

2 juni