The Goalgetters uit Den Bosch worden nóg beroemder dan ze al zijn

DEN BOSCH - De leden van The Goalgetters, het Special Footballteam van TGG, kunnen er wat van. Voor hen is een potje voetbal sowieso het mooiste wat er is. Een negendelige docuserie die wordt uitgezonden door Omroep Brabant geeft een interessant inkijkje in hun leven.

„Daar heb je ze, onze helden”, roept een teamwatcher uitgelaten. Als échte Oranje-vedetten, gehuld in een toepasselijk oranje trainingsvest met blauwe broek, komen The Goalgetters onder leiding van trainer-coach Frank van der Horst door de ijzeren poort die leidt naar het clubgebouw van de Bossche voetbalclub. Bij de ingang is een rode loper -een miniversie weliswaar- uitgerold. Want zo direct staat de feestelijke première van de docuserie op het programma. Een serie waarin ze zelf de hoofdrol vertolken.

Altijd een winnaar

In de kantine zit de sfeer er al goed in. De ruimte is gevuld met de klanken van Altijd een winnaar, een aanstekelijk overwinningslied van Edwin van Hoevelaak. Anne-Marie van Oosteren en Jan Peels, de makers van de docuserie, nodigen alle aanwezigen uit om alvast naar de eerste twee afleveringen te kijken.

„Vanaf komende zaterdag zijn jullie wekelijks op de buis te bewonderen. De uitzendingen worden elk uur herhaald. De liefhebbers onder jullie kunnen dus, lekker onderuit gezakt met een zak chips op de bank, eindeloos naar de beelden kijken”, luiden Peels’ introducerende woorden, met z’n blik gericht op de kersverse filmsterren.

Iedere aflevering een middelpunt

Op het witte doek verschijnt eerst middenvelder Yannick Strijbos, een jongeman van 25 die positief in het leven staat en sinds twee jaar semi-zelfstandig woont. De camera zoomt onder meer in op zijn werkzaamheden in de keuken van Hutten op de locatie Regina Coeli in Vught.

In de tweede aflevering staat collega-middenvelder Kevin Hendriks(23) centraal. De beelden tonen niet alleen zijn woningsituatie met daarin een prominente plaats voor kat Loeki, maar ook zijn verrichtingen op de werkvloer bij supermarkt PLUS in Engelen.

Hoewel in alle afleveringen telkens één speler in het middelpunt staat, vormt voetbal de rode draad. „Binnen het Special Football -ik spreek liever niet van G-voetbal- is winnen belangrijk, maar niet ten koste van alles. Mede door positiewisselingen is het mogelijk in te spelen op de uitslag. Beter 5-3 dan 15-0", onderstreept kartrekker Cor Houdijk.

De Special Olympics

De negende en laatste aflevering gaat over het optreden van het team tijdens de Special Olympics, van 10 tot en met 12 juni in Twente. Bij de editie van 2014 in Heerenveen veroverde TGG goud in de tweede klasse. Mario van Keulen (40) maakte toen in de finale de beslissende goal. Sindsdien gaat hij als Romario door het leven.

„We hopen in juni wéér kampioen te worden. Om daarna te hossen op het bordes van het stadhuis”, grinnikt Romario. „Scoren laat ik aan anderen over. Ik zorg wel voor de beslissende assist”, besluit Heidi Vos(30), de enige vrouw binnen het team.



