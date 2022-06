Theater stopt in de Brabanthallen: ‘Het blijft toch een soort van kamperen’

Nog 400 nachtjes slapen. Dat houdt de directeur Alex Kühne zijn theaterbezoekers voor in het deze week gepresenteerde seizoensbrochure. Als we dan wakker worden, moet het nieuwe gebouw aan de Parade de deuren openen. ,,We verwachten eind juli 2023 de sleutel te krijgen en dan kunnen we in november openen. Maar pas eind van deze zomer is duidelijk of we dat definitief gaan halen”, stelt Kühne.