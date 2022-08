Theaterfestival Boulevard verplaatst voorstellingen vanwege hitte: ‘Met airco is het te doen in tenten’

Weg met het stinkende tractortje, leve de robotmaai­er op het voetbal­veld. ‘Hij is volledig zelfstan­dig’

AALST - Als-ie niet aan de oplader ligt, rolt hij over de velden van Roda Boys/Bommelerwaard om het gras te kortwieken. En als-ie moet worden bijgetankt rijdt de robotmaaier even zo makkelijk zijn hok in. ,,Fijn voor onze vrijwilligers, die hoeven nu niet meer drie keer per week op de tractor te klimmen.’’

9 augustus