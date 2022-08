Tien jaar Bossche humor op de planken

In Bier, Botox en Bonje draait het om het Bossche Buurtcafé ‘De Vuurtoren’. Uitbaatster Steffie Spijkers staat er helemaal alleen voor. Met het organiseren van diverse evenementen zoals een karaokeavond, een pub-quiz en een toepdrive probeert ze de nog weinige vaste klanten vast te houden. In het café hebben de families Burg en Nabbe, die door twee huwelijken aan elkaar verbonden zijn, het regelmatig met elkaar aan de stok. En dat zorgt voor hilarische situaties. De regie is in handen van Ruud van de Laar.

De voorstelling is eind september en begin oktober meerdere keren te zien in theater De Speeldoos in Vught. Daarna volgt een serie voorstellingen in Perron-3 in Rosmalen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa, of via de websites van beide theaters.