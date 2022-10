Tijd om verder te gaan dan voetjevrijen; Willem Twee wil intensiever samenwerken met andere podia

De coronacrisis, inflatie en energiekosten maken dat het publiek in de cultuursector nog steeds vrij terughoudend reageert. Bij Willem Twee muziek en beeldende kunst in Den Bosch doen ze er alles aan om de tent swingend te maken én te houden, volgens hoofdprogrammeur Ivo Cooymans (55).

Jullie agenda is lekker gevuld, en ook nog eens met aansprekende namen. Dat kunnen ze niet overal zeggen. Wat is jullie geheim?

„We hebben weer allerlei namen weten te strikken, zoals Craig Taborn, Gare du Nord, Katia Ledoux, Philharmonie Zuidnederland, Robin Borneman, Rowwen Hèze, Thomas Dybdahl, Bruut!. In de loop der jaren hebben we een groot netwerk met contacten weten op te bouwen. Logisch dat je daar nu de vruchten van plukt. Sommige artiesten hebben we ooit zelf ‘ontdekt’. De Noor Dybdahl zagen we lang geleden tijdens Eurosonic schitteren. We hebben hem naar Den Bosch gehaald en daarna zijn muziek verspreid onder onze vaste klanten. Sindsdien heeft de artistieke Noor bij ons al meerdere keren een volle zaal getrokken. Dat we niet megagroot zijn zou je tevens als de kracht van onze zaal kunnen zien.”

Het muzikale aanbod klinkt behoorlijk gevarieerd. In hoeverre is er ruimte voor interactie met bijvoorbeeld beeldende kunst?

„Dat is juist wat we ambiëren: een concert moet wat ons betreft steeds meer het karakter van een event dragen. Een een-tweetje met andere (kunst)disciplines schept altijd een extra dimensie. Zo hadden we onlangs nog iets speciaals op dit gebied: terwijl het publiek door de tentoonstelling van Cecilia Rebergen wandelde, klonk bijpassende klassieke muziek van Johannes Brahms. Overigens wordt vaak beweerd dat klassieke muziek niet zo cool is voor de meeste jongeren; maar wát als je opeens een eigentijds medium als virtual reality in de strijd gooit? Je moet het gieten in een ‘taal’ die hen aanspreekt. Met een open houding kom je dikwijls het verst.”

Hoort samenwerking met andere podia eveneens bij het toekomstbeeld?

„Samenwerken, dat doen we al, onder meer met het Theater aan de Parade. In het verleden hebben we regelmatig voetjegevreeën, de tijd is aangebroken om het liefdesspel wat op te voeren. Samen op zoek gaan naar de X-factor zal ongetwijfeld ook in deze context nóg relevanter worden wanneer het nieuwe theater een feit is.”

