Toestand Joey D. kritiek, Rijksrecherche onderzoekt schietpartij Rosmalen

De 27-jarige D. probeerde te verhinderen dat de politie hem mee zou nemen naar de gevangenis . Dinsdagmorgen veroordeelde het Hof in Den Bosch hem tot 15,5 jaar cel voor het doodschieten van zijn oom Martie Heesbeen in 2014. Toen agenten hem wilden ophalen bij zijn appartement in Rosmalen, schoot hij op ze. Zij schoten terug.

In de uren daarna verschanste Joey zich in zijn appartement. Even had hij contact met zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers, die aankondigde in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof. Hij adviseerde D. in zijn onderbroek naar buiten te komen, maar dat heeft hij niet gedaan.