Tot 23.00 uur shoppen, optredens van cabaretiers en acrobatiek boven de Markt op de Bossche Zomernacht

,,Het zou mooi zijn als dit onderdeel jaarlijks terugkeert als een nieuwe smaakmaker van de Bossche Zomer’’, zegt Huibert Wilschut, directeur van de Bossche Zomer. Het is vooral de bedoeling om ‘iets te doen met en voor de middenstanders in de binnenstad’.

Wilschut geeft toe dat het niet zo speciaal is als winkels tot 's avonds laat zijn geopend. De belangstelling voor de koopavond loopt niet voor niks terug. En Late Night Shopping kwam na een succesvol jaar al niet meer uit de verf. ,,Daarom gaat de Bossche Zomernacht veel verder dan een latere sluitingstijd’’, zegt Wilschut.

Noordbrabants Museum

Hij laat in het midden hoeveel geld beschikbaar is gesteld om extra belangstellenden te verleiden om naar de binnenstad te gaan. In elk geval heeft het geleid tot een programma dat Wilschut heeft samengesteld met Aren Scholte en Tijmen van Barneveld, die beiden zijn afgestudeerd aan de Koningstheateracademie.

Net als Wilschut verwacht Scholte dat uiteindelijk zo'n honderd winkeliers in de binnenstad meedoen met de Bossche Zomernacht. Scholte: ,,Ruim zestig middenstanders hebben al toegezegd. Maar ook het Noordbrabants Museum en het Design Museum zijn die avond geopend. In de binnentuin van het Noordbrabants Museum is onder meer een yogasessie gepland. Met een workshop wordt ingehaakt op de sneakerexpositie in het Design Museum.’’

In boekhandel Heijnen is een schrijversavond waar onder anderen Katinka Polderman, Jeroen Thijssen, Eric Alink en Mijke Pol een 'speeddate’ houden. Liefhebbers van cabaret kunnen terecht in de Stoofstraat waar de Bossche cabaretier Rashid Dijks optreedt in de plantenwinkel Bladgoud. Plaatsgenoot Remy Evers (winnaar van de juryprijs van het Cameretten Festival 2019) zal die avond in snoepzaak Tum Tum (Ridderstraat) te vinden zijn.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Katinka Polderman is op 2 september in boekhandel Heijnen tijdens een schrijversavond. © Krijn van Noordwijk

Luchtspektakel

Trombonist Bert Boeren en de Bossche brassband Dr. Brass zijn live in de stad te beluisteren. Op de Pensmarkt vertegenwoordigt Dukebox (het urban huis in Den Bosch) de urban scene. En op het Burgemeester Loeffplein kun je terecht om als zanger(es) of muzikant een bijdrage te leveren aan het grootste jeugdorkest van Den Bosch. Het gaat om een play and sing in van de Orthense Harmonie met medewerking van muziekverenigingen, muziekscholen en muziekdocenten. Vanaf 19 augustus is via de website van de Bossche Zomer de bladmuziek te downloaden van de drie stukken die op het programma staan.

Om 23.30 uur is de Markt gereserveerd voor een ‘luchtvoorstellling’ van het Antwerpse gezelschap Theater Tol, dat onder meer optrad tijdens de Olympisch Spelen in Londen. Pedaleando Hacia El Cielo (Spaans voor ‘in de hemel fietsen’) is volgens regisseuse Lot Seuntjens ‘een mix van filmische beelden, zang en dans die eindigt in een luchtspektakel op grote hoogte’.

,,Het is de bedoeling dat de bezoekers van de Bossche Zomernacht een goede reden hebben om wat langer in de stad te blijven. Dat moet lukken met dit optreden’’, verwacht Wilschut.

Volledig scherm Op 2 september zijn tientallen winkels in de Bossche binnenstad vanaf 19.00 tot 23.00 uur geopend. In 2015 waren de winkels ook tot een later tijdstip geopend tijdens Late Night Shopping. © Roy Lazet



Kijk hier naar onze meest bekeken video's