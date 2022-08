Tot rust komen in de kerk: ‘Na een stille zondagochtend kan ik er weer even tegen’

ZOMERSERIE Sophie Fleur zoekt rust op ‘mama retraite’: ‘Het was of dit of alcoholis­me’

DEN BOSCH - We blijven maar druk, alle goede voornemens ten spijt. Even rustig zitten is er vaak niet meer bij. Ook verslaggever Sophie Fleur Verbiesen heeft er als werkende moeder van drie kinderen last van. Haar hoofd staat niet meer stil. Ze ging op zoek naar manieren om tot bezinning en rust te komen. Vandaag deel 3: een nacht weg zonder de kinderen (of de echtgenoot).

25 juli