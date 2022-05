Twee zwaargewonden bij explosie op boot in Den Bosch; man (40) en vrouw (42) vragen hulp bij verzorgingshuis

Speeltuin ’t Kwekkeltje in Rosmalen kleurt middagje geel en blauw: ‘Djakuju (dankjewel) voor alles’

ROSMALEN - Een meisje houdt haar knuffelkonijn stevig in haar armen als ze onder de poort van de speeltuin doorloopt. Waar is ze nu weer? Vijftig kinderen en zo’n veertig moeders uit alle windstreken van Oekraïne, die tijdelijk in Den Bosch verblijven, waren vrijdag een middagje speciale gasten bij ’t Kwekkeltje in Rosmalen.

6 mei