Vader (45) en zoon (18) vast voor steekpartij Den Bosch: ruzie kwam door zakelijk conflict

Bokbierwan­de­ling langs twaalf cafés; organisa­tor Loek de Graauw hoopt op 900 deelnemers

DEN BOSCH - Wat in 2016 begon als een grapje met drie horecabedrijven en amper twintig deelnemers is inmiddels als Bossche Bokbierwandeling uitgedraaid op een evenement met een paarhonderd deelnemers en twaalf horecabedrijven. Op 22 oktober is het weer tijd om te proosten.

22 september