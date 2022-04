Van ‘boer Willem’ mogen de hardstyle fans van Rebirth volgend jaar weer terugkomen

De laatste gasten verlieten gisteren de camping van festivalterrein Rebirth. In de hoek N65/Antwerpsebaan. De achtertuin van boer Willem van Roessel. ,,Het was een superweekend”, blikt hij terug. ,,Het festival is wat meer richting Helvoirt verplaatst en het is prima verlopen. Het was strak georganiseerd en omdat de wind richting Oisterwijk stond, heeft het dorp Helvoirt er amper iets van meegekregen.”