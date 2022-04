Van dat boerse bláá in blaasmuziek wil trompettist Eric Vloeimans heel gauw af

Een exclusief inkijkje: eerste rang in het openlucht theater aan de Parade

Den Bosch - De grote zaal van Theater aan de Parade was jarenlang een deel van het probleem. Nu staat het karkas ervan nog fier overeind als deel van de oplossing. Bij het theater in aanbouw geldt: behouden wat goed is en verbeteren waar nodig. Dat is op veel plekken nodig, legt projectleider Peter Zwart meteen maar uit.

14 april