Van De Kempervennen naar Vinkel, en een beetje Den Bosch uit de 18de eeuw

De nu 38-jarige Alexander van Hattem groeide tot zijn achttiende jaar op in De Kempervennen (Center Parcs), zijn vader was er beheerder. Het vakantiepark staat op grondgebied van Westerhoven, in die tijd ook de gemeente met het minste aantal inwoners in Brabant. Inbraken in de Kempervennen zorgden er voor dat de criminaliteitscijfers per hoofd van de bevolking voor Westerhoven enorm hoog lagen. Van Hattem woont sinds vier jaar, alleen, in Vinkel. Het raadslid, ook lid van de Eerste Kamer én lid van Provinciale Staten ging twintig jaar geleden de politiek in na de moord op Pim Fortuyn. Hij is jurist van beroep.