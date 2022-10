Van kettingroker naar hardloper: Rob en Maickel lopen voor KiKa de marathon van New York

Veelpleger wil naar verstande­lijk gehandicap­ten­zorg en pleegt diefstal­len als roep om aandacht

DEN BOSCH – ,,Ik sterf liever dan dat ik met iedereen meelul”, zegt de Tilburger (52) halverwege de rechtszitting tegen de politierechter, die even later zegt er niet aan te twijfelen dat de man hulp nodig heeft. ,,Behalve celstraf vonniste de politierechter in 2015 dat meneer naar een instelling zou moeten voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Maar daar is na al die jaren niks van terechtgekomen.”

