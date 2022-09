‘Vanaf het veld zie je pas echt hoe groot het stadion is’

In de noodopvang Asielzoe­ker Hassan zijn winkel werd platgebom­bar­deerd; hij wil nu werken in Nederland

ROSMALEN - Te voet ging Hassan (35) vanuit Syrië naar Turkije met zijn hoogzwangere vrouw en zoontje van toen één jaar. Via Griekenland en België kwam hij begin dit jaar terecht in de noodopvang in Rosmalen, maar klagen zul je hem (bijna) niet zien doen. Daar heeft hij al te veel voor meegemaakt.

14 september