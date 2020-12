Vandaag vonnis hoger beroep Marco Kroon: Vooral schending van de eerbaarheid zit hem dwars

Dan maar een muzikale lichtshow in plaats van Nuland Verlicht

11 december NULAND - Boven op het altaar staat dj Menno met zijn draaitafel en draait het nummer ‘Bewegen is Gezond’ van Kinderen voor Kinderen. De voorbereidingen voor de muzikale lichtshow zonder publiek, voor alle leeftijden zijn in volle gang. Want door corona kan ook Nuland Verlicht niet doorgaan, maar de organisatie liet het er niet bij zitten.