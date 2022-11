Vanuit de dojo in de achtertuin naar het EK in Portugal: karatekids hopen op medaille

GGD verruilt Brabanthal­len voor Huis van de Toekomst met ‘corona­prik­ken’

DEN BOSCH/ROSMALEN - Wie een vaccinatie tegen het coronavirus wil laten prikken, kan vanaf begin volgend jaar terecht in het voormalige Huis van de Toekomst in Rosmalen, zo is het streven. De GGD Hart voor Brabant wil deze locatie gebruiken als alternatief voor de Brabanthallen.

29 oktober