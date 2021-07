Varen in Den Bosch loopt uit de hand: ‘Het is een compleet gekkenhuis’

Eindelijk een eigen huis in Den Bosch voor William en Cyriel: ‘Alleen tijdens Ajax - PSV wordt het niet zo gezellig’

19 juli DEN BOSCH - Nog heel even en dan hebben William en Cyriel een eigen huis, vol met leeftijdsgenoten. Hun nieuwe stekje in Den Bosch, een appartementencomplex voor jongeren met een beperking, is bijna klaar.