Vechtpartij ging mogelijk vooraf aan ongeval in Den Bosch, twee arrestaties

Nulanders winnen samen Buurt-Ton Postcode Loterij

16:47 NULAND - De Buurt-Ton van de Postcode Loterij is zaterdag gevallen in Nuland. In totaal mogen 37 deelnemers de 100.000 euro verdelen. De hoogte van het geldbedrag dat een deelnemer krijgt, is afhankelijk van het aantal loten dat de prijswinnaar heeft. Er zijn vier winnaars met elk 4878 euro en nog eens 33 winnaars krijgen 2439 euro elk.