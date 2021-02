Verdachte (19) van plunderen Primera Den Bosch twee weken langer vast

VIDEO Het is nog rustig in de Bossche coronaprik­straat: morgen verwachten we veel mensen

1 februari DEN BOSCH - Het is nog heel rustig bij de vaccinatiestraat van de GGD in de Bossche Brabanthallen op de eerste dag in februari. Bij het landelijke registratiecentrum was nog niet voldoende doorgekomen dat voor deze regio na Veghel al een tweede prikstraat open is. ‘Maar vanaf dinsdag hebben we bijna alle elf priklijnen in gebruik’.