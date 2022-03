Verdachte over doodrijden Peter Stolzenbach: ‘Ik hoorde stemmen uit ventilatiesysteem’

Minder clubkes spelen dit jaar de driekwarts­maat in Oeteldonk, door corona blijven er meer muzikanten thuis

DEN BOSCH - Ruim tachtig carnavalsclubs die bij de Oeteldonksche Club aangesloten zijn, maken daadwerkelijk muziek. Sjouwen, dweilen, spelen op straat of pakken het podium om het dak in een café eraf te blazen. Dit jaar liepen er minder clubs in de stad. Waar ligt dat aan?

2 maart