Verdachten groepsverkrachting opgepakt bij gewelddadige burenruzie in Den Bosch

Straks breeduit fietsen op Oude Bossche­baan in Helvoirt richting Loonse en Drunense Duinen

10:25 HELVOIRT - Een nieuw duurzaam fietspad op de Oude Bosschebaan in Helvoirt moet voor de bouwvakvakantie klaar zijn. Dat nieuwe traject is hoognodig: ,,Dit is toch geen fietsen. Wat een kuilen en hobbels.” En dat voor een belangrijke fietsverkeersader in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.