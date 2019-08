Verkeerschaos rondom Den Bosch door kettingbotsing op A2

Horeca­nieuws: Oorlog en explosies dreven Khaled naar Den Bosch, waar hij nu Syrische bakkerij begint

17:31 Do 29 aug. Hij had restaurants en bakkerijen in Syrië, Libië en Libanon, maar oorlogen en explosies dreef Khaled Mejlawi steeds weer naar een ander land. Nu heeft De Syriër zich in Den Bosch gevestigd, waar het bloed opnieuw kruipt waar het niet gaan kan. Komende maand opent Mejlawi een Syrische bakkerij in de Postelstraat.